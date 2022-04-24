США не стали комментировать слова Зеленского о визите главы Пентагона в Киев

Пентагон отказался комментировать сведения о визите министра обороны США на Украину. Ранее о приезде в Киев министра обороны США Ллойда Остина и американского госсекретаря Энтони Блинкена заявлял президент Украины Владимир Зеленский, передает телеканал «Известия». Визит главы оборонного ведомства и госсекретаря США якобы был назначен на 24 апреля

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