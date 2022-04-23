Украинский пленный рассказал о бросивших его на смерть «товарищах»

Сдавшийся украинский солдат из 74-го отдельного разведывательного батальона Никита Сазанков рассказал 23 апреля, как его бросили умирать на «Азвостали» в Мариуполе свои же «товарищи».

Он рассказал, что их батальон глубокой ночью отправили в колледж, находившийся недалеко от завода «Азовсталь», где находились «азовцы» (в отношении нацформирования «Азов» в РФ заведены уголовные дела). При этом, по его словам, особых задач батальону не поступало, солдат просто привезли на точку.

«Мы в три часа ночи сегодня только пришли в колледж. Первое, что меня насторожило — раньше нам давали пайку на четверых, то есть мало. А тут сказали берите, что хотите и ешьте, сколько хотите. Прошло около получаса и все «азовцы» уехали. Я так понял, что на «Азовсталь» дальше», — рассказал сдавшийся солдат.

По словам Сазанкова, на «Азовстали» точно находится одна рота, численность которой достигает почти 70 человек. Он также отметил, что среди них есть раненые.

«Судя по разговорам, многие военнослужащие хотят, чтобы это поскорее закончилось, хотят сдаться, но боятся, что будут стрелять», — добавил военнопленный.

Сдавшийся солдат также обратил внимание на то, как к нему отнеслись российские военнослужащие.

«Я обратил внимание на то, как ко мне сейчас отнеслись. Честно сказать, после того, как меня бросили, я отошел немного дальше от этого места, лег, взял просто белые пакеты, а потом пошел и махал, чтобы меня нашли», — отметил он.

Также утром в субботу стало известно, что российские военнослужащие из Чеченской Республики подавили огневые пункты украинских неонацистов, укрепившихся в административном здании мариупольского завода «Азовсталь».

22 апреля Минобороны РФ сообщило, что обстановка в Мариуполе нормализовалась, жители города могут свободно передвигаться по улицам и не прятаться от обстрелов со стороны украинских националистических группировок.

За день до этого министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту РФ Владимиру Путину о том, что на «Азовстали» остаются заблокированными более 2 тыс. боевиков. Он добавил, что город находится под контролем Вооруженных сил РФ и народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР), а операцию по полному освобождению предприятия можно завершить за 3–4 дня. Глава государства в ответ приказал не штурмовать завод, руководствуясь соображениями сохранения жизни российских военнослужащих.

17 апреля корреспондент «Известий» Семен Еремин рассказал, что завод «Азовсталь» в Мариуполе начали обстреливать листовками с предложением сдаться. Эти послания адресованы украинским националистам. В тот же день в Минобороны РФ рассказали, что Киев угрожает расстрелять украинских националистов, блокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, за попытки сдаться в плен ВС РФ.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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