Военнослужащие подавили огневые точки украинских боевиков на «Азовстали»

Российские военнослужащие из Чеченской Республики подавили огневые пункты украинских неонацистов, укрепившихся в административном здании мариупольского завода «Азовсталь», сообщил 22 апреля корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

На кадрах видно, как российские военные из Чечни обстреливают противника с помощью пулеметов и артиллерии. Кроме того, в видео можно рассмотреть панораму завода «Азовсталь».

На заводе «Азовсталь» продолжается противостояние российских военных и боевиков радикальной националистической группировки «Азов» (в отношении формирования в России заведено несколько уголовных дел). Российские военные неоднократно предлагали «Азову» сложить оружие и открывали гуманитарные коридоры, но боевики отказываются прекращать сопротивление и угрожают расстрелом собственным соратникам, желающим прекратить сопротивление.

21 апреля президент РФ Владимир Путин оценил результаты выполнения боевых работ в Мариуполе как успешные, а также отменил штурм завода «Азовсталь», назвав его нецелесообразным. Свое решение Владимир Путин обосновал необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской Республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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