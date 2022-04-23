В Москве открылся ежегодный фестиваль художественной гимнастики «Алина»

Фестиваль художественной гимнастики «Алина» открылся в субботу, 23 апреля, в спорткомплексе «ВТБ Арена» в Москве. В этом году мероприятие посвящается 77-летию победы в Великой Отечественной войне.

Фестиваль, ставший одним из самых масштабных событий в мире художественной гимнастики, является крупнейшим проектом благотворительного фонда российской гимнастки Алины Кабаевой. Мероприятие объединяет на своей площадке сотни юных спортсменов из России и других стран и направлен на популяризацию детско-юношеского спорта.

На благотворительном празднике выступят заслуженные гимнастки и юные спортсмены. Идейным вдохновителем фестиваля стала сама Кабаева.

«Мне всегда хотелось собрать на одной площадке самых разных детей, чтобы каждый ребенок был задействован в общем празднике, чтобы всем было интересно, весело и хорошо», — подчеркнула она.

По словам гимнастки, фестиваль подарил тысячам одаренных детей шанс проявить себя.

В ежегодном фестивале «Алина» принимают участие от 30 до 50 команд из почти 50 российских городов и 11 стран, среди которых — Азербайджан, Белоруссия, Болгария, Германия, Израиль, Казахстан, Италия, Куба, Киргизия, Япония и Южная Осетия. Все расходы по проживанию и питанию детей покрывает благотворительный фонд Алины Кабаевой. Билеты на фестиваль распространяются на безвозмездной основе.

В этом году на мероприятии выступят гимнастки из Донецкой Народной Республики с номером «Полюшко, поле». Спортсменки признались, что переживают за родной край, но это делает их сильнее. Стремление к победе у девочек из ДНР увидела мастер спорта по художественной гимнастике Наталья Белугина. По ее словам, детей с такими данными сейчас редко увидишь и среди столичных гимнасток.