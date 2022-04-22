Фестиваль «Алина» зажжет звезды в Москве

В субботу на «ВТБ Арене» в Петровском парке состоится ежегодный фестиваль «Алина». Это крупнейший проект Благотворительного фонда олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой. В этом году тематика мероприятия — подвиг нашего многонационального народа в Великой Отечественной войне. В фестивале примут участие гимнастки из разных регионов России, а также представители других видов спорта, известные артисты и популярные творческие коллективы. Событие, как всегда, будет масштабным. И международным — в Москву приедут спортсмены из Белоруссии, Азербайджана и Казахстана.

Спортивный «Оскар»

Мероприятие проводится с 2009 года и обычно приурочено ко Дню защиты детей. Цель проекта — популяризация детско-юношеского спорта. Фестиваль дарит начинающим гимнасткам возможность увидеть мастерство признанных мировых лидеров художественной гимнастики, а юные гости получают шанс вдохновиться невероятными выступлениями профессиональных спортсменов. Именно поэтому в нем обычно участвуют не только россиянки, но и представители других стран, где хорошо развита гимнастика.

В программе всегда есть выступления как звезд художественной гимнастики — например, на этот раз свой талант продемонстрируют многократные чемпионки мира Дина и Арина Аверины, — так и талантливых детишек, которые в будущем, возможно, дорастут до самого высокого международного уровня. Фестиваль как раз помогает найти таких талантливых спортсменок.

В последние годы фестиваль посвящался какой-то теме — например, выдающимся женщинам, сказкам или покорению космоса. Задолго до старта в регионы отправляются именитые хореографы, которые помогают юным гимнасткам и их наставникам поставить номера. И затем, чтобы как следует подготовиться, спортсменки и тренеры отрабатывают их на ковре, а уже в Москве собираются в единый номер. При этом расходы на поездки, проживание в столице, питание и костюмы для выступлений участников покрывает Благотворительный фонд Алины Кабаевой.

Основную часть зрителей составляют воспитанники детских домов и школ-интернатов — эта добрая традиция не меняется с самого первого фестиваля. Поэтому билеты не поступают в свободную продажу, все они — пригласительные. В 2017 году проект отметила Международная федерация спортивного кино и телевидения — она вручила Алине Кабаевой «Хрустальную медаль» за развитие детско-юношеского спорта. Ведь фестиваль — это не только участники и публика в зале, телеверсию смотрят во многих странах, привлекая внимание тысяч юных спортсменок. А в 2021 году Алине Кабаевой в Милане вручили Золотой лавровый венок (по сути, это спортивный «Оскар») — высшую награду среди фестивалей кино и телевидения, которые популяризируют здоровый образ жизни.

Звездные участники

В этом году концепция фестиваля «Алина» не поменялась — в нем примут участие учащиеся из разных спортивных школ России и ближнего зарубежья. Причем свои номера покажут не только «художницы», но и спортивные гимнасты, фехтовальщики, акробаты, дзюдоисты, самбисты, боксеры и даже теннисисты.

Вместе с талантливыми юными спортсменками на помост выйдут не только сестры Аверины, но и чемпионка мира среди юниоров Лала Крамаренко, победительница юношеских Олимпийских игр Дарья Трубникова и другие звезды сборной России. Они представят свои номера и выступят вместе с другими гимнастками.

Специальным гостем фестиваля станет четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов. На сцене появятся популярные певцы и музыкальные коллективы — Лев Лещенко, Ирина Дубцова, Зара, Александр Панайотов, джаз-оркестр Георгия Гараняна, ансамбль «Березка», Академический ансамбль песни и пляски войск Национальной гвардии, академический ансамбль Игоря Моисеева и школа-студия Аллы Духовой TODES.

И это только часть сюрпризов, которые ждут зрителей фестиваля «Алина». В целом представление станет гармоничным сочетанием выступлений спортсменов, творческих коллективов и специально созданных видео- и фотопроекций.

Телеверсия фестиваля намечена к показу 8 мая в 11.00.

Алина Кабаева: «Во-первых, у нас участвуют дети. Во-вторых, и в зале сидят дети — из интернатов, из спортивных школ. Все билеты распространяются бесплатно. И всегда, когда девочки выходят на помост, я говорю: «Не волнуйтесь, вы делаете праздник для детей. Дети делают праздник для детей» (из интервью Первому каналу).