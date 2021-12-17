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Эксперимент удался: «Небесная грация» покорила Москву

В пятницу завершился международный турнир «Небесная грация», победителем которого стала россиянка Лала Крамаренко
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В Москве 17 декабря завершился международный экспериментальный турнир «Небесная грация», который проводился по инициативе олимпийской чемпионки Алины Кабаевой. В соревнованиях приняли участие 13 гимнасток из разных стран мира, которые опробовали уникальные правила (микс того, что было в 2001–2005 годах, и того, что будет в новом олимпийском цикле). Победу в многоборье одержала россиянка Лала Крамаренко, показавшая четыре новых упражнения в разном стиле. За время турнира на сцену выходили несколько олимпийских чемпионок по художественной гимнастике, прима Мариинского театра Светлана Захарова и артист балета Сергей Полунин.

Дружная обстановка

Второй день соревнований на турнире «Небесная грация» проходил практически по классической схеме. Так как спортсменки выступают в Москве в абсолютном многоборье, то в пятницу были показаны упражнения с булавами и лентой. Но открыла день не гимнастка, а экс-балерина Мариинского театра Светлана Захарова, которая вышла на сцену и показала знаменитый сольный номер «Умирающий лебедь». После окончания соревнований зрителей ждал еще один сюрприз — на ковер вышел Сергей Полунин, известный артист балета. Под его лиричный номер на трибунах зажглись фонарики телефонов и светящиеся браслеты.

Переворот сознания: стартовал турнир «Небесная грация»
Соревнования в Москве открыли сразу семь олимпийских чемпионок разных лет, лидерство захватила Лала Крамаренко

Атмосфера вообще была очень теплой — зрители хорошо встречали всех гимнасток, выходящих на ковер, в особенности громко приветствуя главную звезду турнира Лалу Крамаренко. Такие же отношения между «художницами» и в сборной России. Об этом говорила Алина Кабаева в небольшом интервью перед соревнованиями с булавами.

У нас в команде очень дружная обстановка. Даже наш тренер Ирина Александровна Винер-Усманова всегда хотела чуть соперничества. Но у нас этого не было. Я понимала, что я одна выхожу на ковер и если я роняю предмет, то виновата только я. Это не командный вид спорта. Мы и сейчас хорошо относимся друг к другу, — рассказала олимпийская чемпионка Афин-2004.

С булавами хорошо справились практически все гимнастки. Олимпийская чемпионка – 2000 Юлия Барсукова пошутила, что ей повезло, ведь на момент ее выступлений на Играх булав не было в программе многоборья — она не очень любила этот предмет. Лала Крамаренко получила самую высокую оценку на этом турнире (37,4 балла), выступив под композицию Garganta Con Arena исполнителей Marea Tango и Javier Yuch.

Аверины предстали в образе воительниц

А вот с лентой у многих возникли проблемы — это и так один из самых коварных предметов, так как с ним сложно выполнять различные трудности. Здесь же еще приходилось вспоминать порядок элементов и новые программы — все-таки упражнения пришлось ставить в сжатые сроки. Поэтому у некоторых «художниц» в ленте были помарки и даже потери. Но Лалу Крамаренко это не остановило, и она выиграла и в этом виде под лиричную песню Kiss Me Now. В итоге по сумме многоборья россиянка победила с отрывом в 14 баллов от гимнастки, которая завоевала серебро.

Алина Кабаева: «Желаю Лале Крамаренко победить на Олимпийских играх!»
В Москве стартовал международный экспериментальный турнир по художественной гимнастике «Небесная грация»

На церемонии награждения присутствовали все участницы соревнований. Медалями и памятными призами наградили Лалу Крамаренко, Анну Каменщикову из Белоруссии и Кетеван Арболишвили из Грузии. Остальные гимнастки остались, чтобы послушать заключительную речь инициатора турнира Алины Кабаевой и посмотреть гала-концерт.

Его открыли чемпионки мира Дина и Арина Аверины, которые исполнили свой показательный номер в образе воительниц. Сестры мастерски справились со всеми предметами, в конце оставшись с мечами. Затем были еще выступления юных гимнасток, творческих коллективов, на концерте играли на аккордеоне и прыгали через скакалки.

Яркое шоу стало финальным аккордом очень успешного турнира, который на протяжении двух дней дарил необыкновенные эмоции и зрителям в зале, и тем, кто следил за трансляцией соревнований онлайн. Среди соавторов успеха — автор идеи проведения турнира Алина Кабаева, организаторы соревнований, хореографы, судьи и, конечно, сами гимнастки и их тренеры. Спортсменок выводили на помост многие известные тренеры, в том числе тренер Лалы Крамаренко — легендарная Ирина Винер-Усманова.

Ирина Александровна — это тот человек, который был рядом с тобой все 24 часа. Я стала олимпийской чемпионкой, потому что были и победы, и поражения, — отметила в заключительном слове Алина Кабаева. — Хочу поблагодарить ее — здесь тоже есть ее вклад, что мы сделали такой турнир «Небесная грация». Она нас так воспитывала, влюбляла в этот вид спорта. Я столько лет ему отдала, что мне не безразлично то, что происходит с гимнастикой.

После завершения турнира все олимпийские чемпионки по художественной гимнастике, заслуженные тренеры и приглашенные гости — олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Исинбаева и олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, а также известные гимнастки Анастасия Максимова, Анастасия Близнюк и многие другие — тепло общались, делились впечатлениями и фотографировались друг с другом.

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