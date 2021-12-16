Переворот сознания: стартовал турнир «Небесная грация»

В Москве прошел первый день долгожданного турнира «Небесная грация» — международного экспериментального соревнования, основанного на правилах 2001–2005 и 2022–2024 годов. В нем принимают участие 13 гимнасток из стран, которые в том числе были представлены на Олимпийских играх – 2020. Организатором турнира является Благотворительный фонд олимпийской чемпионки Алины Кабаевой. 16 декабря состоялось торжественное открытие «Небесной грации», после чего публика увидела первые выступления гимнасток — с обручем и мячом.

Красочное открытие

Открытие турнира началось с кадров выступлений олимпийских чемпионок разных лет на Играх. В видеоряде были представлены программы канадки Лори Фанг, украинок Александры Тимошенко и Екатерины Серебрянской, россиянок Юлии Барсуковой, Евгении Канаевой, Маргариты Мамун и Алины Кабаевой. После этого зрители увидели красочный номер от юных гимнасток с пятью разными предметами: обручем, мячом, булавами, лентой и скакалкой.

После этого на ковре появились участницы соревнований — одна за другой они выходили на площадку, выполняя свои фирменные элементы. Затем на сцене появилась олимпийская чемпионка Алина Кабаева, которая произнесла приветственное слово и напутствие спортсменкам.

— Замечательно, что у нас теперь есть такая площадка, как турнир «Небесная грация», — сказала Алина Кабаева. — Это дает нам возможность пробовать, экспериментировать, заниматься творчеством. Поэтому мы уже сейчас, на этом турнире частично вернулись к правилам 2001–2005 годов, когда выступления гимнасток отличались большим количеством сложных элементов, высоким уровнем артистизма и технического исполнения. Поэтому добиться высокого результата на нашем турнире будет гораздо сложнее, чем на официальных соревнованиях по действующим правилам.

По словам нашей прославленной чемпионки, цель турнира — показать самые сильные и привлекательные стороны художественной гимнастики.

— Художественная гимнастика олимпийского уровня — это спорт высших достижений, спорт для гимнасток с уникальными способностями, для тех, кто может создавать сложные оригинальные композиции, — подчеркнула Алина Кабаева. — Правила должны оценить уникальность спортивного таланта, а не набор стандартов, который доступен многим. Иначе художественная гимнастика утратит свой олимпийский уровень, и мы не должны этого допустить. Цель нашего турнира — показать самые сильные и привлекательные стороны художественной гимнастики. Не у каждого вида спорта есть такой потенциал, а у нас — есть. Я рада, что моя идея провести экспериментальный турнир нашла отклик у олимпийских чемпионок, которые сейчас вместе с нами.

Соревнования объявили открытыми олимпийские чемпионки разных лет из числа гостей. Но на этом общение с ними не закончилось. Организаторы подготовили сюрприз: перед началом каждого вида мини-интервью давала одна из прославленных спортсменок. Упражнение с обручем открыла чемпионка Олимпиады-1984 Лори Фанг, а с мячом — чемпионка ОИ-1992 Александра Тимошенко и чемпионка ОИ-1996 Екатерина Серебрянская.

Необычные программы Крамаренко

Сами выступления проходили по отлаженной схеме — «художницы» выходили на ковер в том порядке, который был определен на жеребьевке 6 декабря. Все они показывали совершенно новые программы — их подготовили специально к этому старту. Иногда спортсменки на доли секунд даже задумывались — все-таки сейчас в художественной гимнастике период так называемого межсезонья, да и времени подготовиться к турниру было не так много. Находкой стало краткое объяснение правил турнира перед началом каждого вида — зрители узнали, сколько весит и из чего сделан предмет, какие элементы оцениваются в упражнении и из чего складывается финальная оценка.

Старания не прошли даром. Программы и правда стали сложнее — ведь теперь не ограничивается «сложность тела», как по текущим правилам. Оценка практически у всех гимнасток была в районе 30 баллов или даже превышала эту цифру — на остальных турнирах пока сложно такое представить.

Завершала соревнования чемпионка мира среди юниоров Лала Крамаренко — так выпал жребий. Россиянка показала две свои новые программы — с обручем под музыку Сергея Рахманинова и с мячом под французскую песню Ne me quitte pas. Упражнения получились не совсем характерными для Крамаренко — мы все-таки привыкли видеть ее в более зажигательных образах, а здесь она предстала страстной и лиричной девушкой.

Лала лидирует по итогам двух видов — в сумме она набрала практически 72 балла. После выступлений гимнастки зал каждый раз взрывался восторженными криками и аплодисментами — вдобавок к этому, по задумке организаторов, зрители включали светящиеся браслеты. Выводила Крамаренко на ковер главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова.

Первый день соревнований закончился красочным флешмобом с участием юных гимнасток и всех олимпийских чемпионок, которые выходили с разными предметами и даже исполняли отдельные элементы с ними. В перерывах зрители тоже не скучали, наблюдая за номерами из мужской художественной гимнастики и традиционными выступлениями «художниц».