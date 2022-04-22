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Фестиваль художественной гимнастики «Алина» посвятят победе в ВОВ

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Ежегодный детский фестиваль по художественной гимнастике «Алина» возобновляется после коронавирусных ограничений. Он пройдет 23 апреля в спорткомплексе «ВТБ Арена» в Москве и будет посвящен 77-летию победы в Великой Отечественной войне.

Перед зрителями выступят представительницы 15 регионов России и зарубежных городов. Лучшие постановщики и хореографы из Москвы лично ставили оригинальные номера, в каждом из которых задействованы десятки гимнасток из разных команд.

Фестиваль «Алина» зажжет звезды в Москве
23 апреля пройдет грандиозный праздник художественной гимнастики

Заслуженный тренер РФ Екатерина Сиротина в Баку показала азербайджанским спортсменкам все нюансы будущего номера «Как жили мы, борясь». Именно так назывался шлягер из советской киноленты «Не бойся, я с тобой».

«Спортсмен жив тогда, когда у него есть соперник, когда есть с кем соревноваться. И конечно же, только в борьбе рождается чемпион, для того чтобы был первый, обязательно нужен второй. Наше кредо — это честь, трудолюбие, это взаимовыручка», — сказала Сиротина.

Гимнастки из Донецкой Народной Республики свой номер «Полюшко, поле» репетировали в калмыцких степях в Элисте. Спортсменки признаются, что переживают за родной край, но это делает их сильнее.

Стремление к победе у девочек из ДНР увидела мастер спорта по художественной гимнастике Наталья Белугина. По ее словам, детей с такими данными сейчас редко увидишь и среди столичных гимнасток.

«Да, я никогда этих детей раньше не видела, когда я зашла в зал и увидела, как они разминаются, я увидела не просто хороших гимнасток, а я видела уникальные данные у гимнасток», — сказала она.

За более чем десятилетнюю историю фестиваля «Алина» в нем приняли участи тысячи гимнасток, многие из которых стали профессиональными спортсменками, например, Лала Крамаренко, Дарья Трубникова, Александра Солдатова.

В конце декабря 2021 года в Москве состоялся турнир по художественной гимнастике «Небесная грация», организатором которого выступила олимпийская чемпионка Алина Кабаева. В соревнованиях приняли участие спортсменки из 13 стран. Абсолютной чемпионкой на турнире стала Лала Крамаренко из России.

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