Пять рабочих пострадали при обрушении строительной конструкции в Москве

В результате обрушения металлоконструкции на строительном объекте на Варшавском шоссе в Москве пострадали пять рабочих, один из них остается под завалами. Об этом 23 апреля сообщает главное управление СК России по Москве.

«Утром 23 апреля на строительном объекте, расположенном на Варшавском шоссе в городе Москве, произошло обрушение металлоконструкции, в результате пострадали пять рабочих. Четверо госпитализированы, им оказывается помощь, еще один рабочий находится под завалами, его извлекают сотрудники экстренных служб», — говорится в публикации.

На месте происшествия работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

«По факту инцидента на строительной площадке на юге Москвы проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в ведомстве.

Инцидент произошел ранее, в субботу, на площадке строящейся школы. По данным «Известий», во время заливки обвалилась крыша здания.