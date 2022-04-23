На юге Москвы на стройке придавило четырех человек

На юге Москвы на площадке строящейся школы во время заливки обвалилась крыша, в результате чего четыре человека оказались под завалами. Об этом стало известно в субботу, 23 апреля.

Инцидент произошел на Варшавском шоссе. По данным «Известий», из-под обломков обвалившейся крыши смогли выбраться двое человек. Третий самостоятельно выбраться из-под завалов не может. Судьба четвертого человека в настоящее время неизвестна.

6 апреля в подмосковных Люберцах на улице Кирова обвалилась крыша жилого дома, повредив шесть припаркованных вблизи здания автомобилей. Известно, что обвалилось около 130–150 кв. м кровли.