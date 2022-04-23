Российским военным в Донбассе отправили пасхальные куличи

Военнослужащим российских Вооруженных сил, участвующим в спецоперации по защите Донбасса, изготовили и отправили пасхальные куличи. Министерство обороны рассказало про это 23 апреля.

Куличи для российских военных изготовили на армейском подвижном хлебозаводе. Их изготовление — дело точное, на все нужно два часа 40 минут. Ингредиенты тоже простые — молоко, яичные желтки, сливочное масло, мука. Сначала куличи выпекают, потом покрывают глазурью и посыпкой. Вместе с окрашенными в цвета российского флага яйцами они скоро поедут на фронт.

Уже в Белгороде, на плацу одной из воинских частей, прошла торжественная литургия, на которой настоятель белгородского Смоленского собора протоиерей Павел освятил пасхальные угощения.

«Без этой помощи, без этой стороны духовной нам с вами не одолеть ту идеологию, которая нам противится и противится всему доброму и человеческому», — сообщил протоиерей Павел.

Сразу после церемонии военные грузовики отправились в Донбасс. Пасхальные угощения дойдут до российских бойцов в канун Пасхи.

22 апреля корреспондент «Известий» Александр Морозов показал доставку российскими военными гуманитарной помощи в Луганскую Народную Республику. Мирным жителям раздали продуктовые наборы к Пасхе.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».