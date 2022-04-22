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Макрон предупредил Европу о трудностях зимой в отсутствие газа из РФ

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Страны Европы следующей зимой столкнутся с последствиями, если у них не будет российского газа. Об этом 22 апреля заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

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«Последствий этого (санкций против энергоресурсов РФ. —Ред.) мы не увидим весной и летом 2022 года, но следующей зимой мы их ощутим, если больше не будет российского газа», — отметил политик в эфире радиостанции Quest-france.

Ранее в этот день он рассказал, что вопрос введения эмбарго на поставки газа из России в Европу пока не обсуждается. Макрон добавил, что по углю и нефти уже ведутся переговоры.

Французский лидер также предупредил: если будут введены взаимные санкции, которые коснутся поставок углеводородов, «очевидно, что европейцы должны будут обратиться… ко всем усилиям».

Также в этот день ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович объяснил «Известиям», почему канцлер Германии Олаф Шольц выступает против отказа от российского газа. По его словам, отказаться от углеводорода означает отказаться от статуса локомотива европейской экономики со всеми последствиями.

22 апреля глава минфина Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что Евросоюзу на согласование проекта эмбарго на нефть из России может понадобиться еще несколько недель. 18 апреля Макрон подчеркнул, что Франция, в отличие от других европейских стран, не нуждается в российском газе. По его словам, Париж изучает вопрос с закупками газа у других государств.

9 апреля премьер федеральной земли Бавария Маркус Зедер в интервью газете Thüringische Landeszeitung сообщил, что при резком эмбарго на российский газ в ФРГ начнутся безработица, социальный спад и кризис демократии.

23 марта российский президент Владимир Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли из-за потери надежности западных валют, и подписал указ об этом 31 марта. Покупатели обязаны открыть рублевые счета в российских банках, с которых проходит оплата газа. Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов. Готовность платить России рублями за газ выразили Венгрия и Словакия.

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