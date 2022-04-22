Макрон заявил об отсутствии обсуждения эмбарго на поставки газа и нефти из РФ

Вопрос введения эмбарго на поставки газа и нефти России в Европу пока не обсуждается, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

«Это вопрос (эмбарго на газ и нефть. — Ред.), который может оказаться на столе переговоров, но пока еще не сегодня. По углю и нефти уже ведутся переговоры, по газу еще нет. Мы знаем, какие огромные трудности это вызывает. Поэтому вы уже много лет слышите, что я говорю об энергетическом суверенитете Европы», — подчеркнул лидер Франции в интервью для итальянской газеты Corriere della Sera, которое вышло в пятницу, 22 апреля.

«Каждый день, когда Россия решает перейти на новый военный, дипломатический или тактический уровень, снижает ее шансы на возвращение к нормальной жизни и снижает нашу способность строить прочный мир», — отметил Макрон.

По словам президента Франции, если будут введены взаимные санкции, которые коснутся поставок углеводородов, «очевидно, что европейцы должны будут обратиться… ко всем усилиям».

«В тот момент мы объясним, что нам придется понизить температуру, немного опустить, чтобы быть менее зависимыми. Мы не увидим последствий весной или летом 2022 года (мы пополнили запасы), но этого не произойдет следующей зимой, если у нас не будет российского газа», — пояснил Макрон.

Помимо этого, он добавил, что «это не тот сценарий, в котором мы находимся сегодня, но он может наступить».

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