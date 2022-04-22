Во Франции назвали возможные сроки согласования в ЕС эмбарго на нефть из РФ

В Евросоюзе (ЕС) на согласование проекта эмбарго на нефть из России может уйти еще несколько недель. Об этом 22 апреля сообщил глава минфина Франции Брюно Ле Мэр в эфире телеканала BFM.

«Я не могу назвать точную дату введения эмбарго на российскую нефть, поскольку это очень важный вопрос для нашей экономики. Речь идет скорее о неделях, чем о месяцах», — сказал он.

При этом Ле Мэр отметил, что планы введения эмбарго встречают беспокойство и сопротивление в ряде стран ЕС.

«Нам еще предстоит объединить страны ЕС вокруг проекта эмбарго на российскую нефть. Это пока вызывает у ряда из них сопротивление и законное беспокойство», — сказал он.

Накануне верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что некоторые страны ЕС могут наложить вето на запрет нефти из России, поэтому союз пока не планирует вводить централизованные ограничения на поставки.

Отвечая на вопрос, когда будет одобрен пакет санкций по эмбарго на нефть и газ из России, Боррель заявил, что пока ни по одному из предложений нет единогласия среди стран-членов ЕС.

19 апреля министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что страна не будет поддерживать введение антироссийских санкций против поставок газа и нефти.

13 апреля канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Вена, Берлин и Будапешт не поддерживают эмбарго на поставки российского газа. Он добавил, что Австрия поддерживает санкции против РФ, но они должны наносить больший вред России, чем ЕС.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что его государство, в отличие от других европейских стран, не нуждается в российском газе. По его словам, Париж изучает вопрос с закупками газа у других государств.

Санкции против России были введены рядом стран после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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