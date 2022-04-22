Эксперт объяснил нежелание Германии отказываться от российского газа

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в пятницу, 22 апреля, объяснил «Известиям», почему канцлер Германии Олаф Шольц выступает против отказа от российского газа.

Ранее в этот день было опубликовано интервью Шольца, в котором политик заявил, что резкое эмбарго на газ, в случае введения его Германией, не принесло бы быстрого мира на Украине, к тому же самой Германии важно избежать серьезного экономического кризиса.

«Германия — промышленная страна. Отказаться от российского газа означает отказаться от статуса локомотива европейской экономики со всеми последствиями. Поэтому Щольц выступает против эмбарго. Но если Европа введет запрет на покупку российской нефти, это быстро может эскалировать в нефтегазовое эмбарго», — заметил Митрахович.

При этом эксперт не исключил, что Россия самостоятельно ограничит поставки газа в Европу в ответ на ограничения Запада.

19 апреля немецкое издание Deutsche Wirschafts Nachrichten сообщило, что Германия заплатит в 2022 году рекордную сумму за покупку российских нефти и газа. Как отмечалось в материале, экологическая организация траты властей ФРГ на российскую нефть может увеличиться с €11,4 млрд до €14,3 млрд.

18 апреля немецкие профсоюзы призвали власти выступить против незамедлительного отказа ЕС от импорта российского газа, указав, что такой шаг приведет к закрытию заводов и потере рабочих мест

9 апреля премьер Баварии Маркус Зедер в интервью газете Thüringische Landeszeitung сообщил, что при резком эмбарго на российский газ в ФРГ начнется безработица, социальный спад и кризис демократии.

Западные страны начали вводить антироссийские санкции в связи с проведением Россией спецоперации по защите Донбасса.

24 февраля Российская Федерация начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса, Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.