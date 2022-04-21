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Врач рассказал о влиянии COVID-19 на ускоренное старение организма

Врач Каган заявил, что COVID-19 может приводить к хроническому воспалению и ускоренному старению
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Вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, может приводить к хроническому воспалению и ускоренному биологическому старению. Об этом в четверг, 21 апреля, заявил заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Михаил Каган.

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«В начале пандемии было ясно, что пожилые люди особенно подвержены неконтролируемым воспалительным реакциям, называемым цитокиновым штормом, а также тяжелым симптомам и смерти в результате COVID-19. Отчасти это может быть связано с тем, что с возрастом у людей повышается уровень маркеров воспаления в крови», — рассказал он «Газете.Ru».

Врач отметил, что выраженное воспаление способствует повышенному риску не только тяжелого случая COVID-19, но и сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний почек, деменции, рака и других проблем, которые становятся более распространенными с возрастом, отмечает медик.

Каган подчеркнул, что стресс, с которым столкнулись люди во время пандемии, также может вызывать ускоренное старение.

«Хронический стресс также является фактором, способствующим старению», — заключил он.

14 декабря прошлого года руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на общем собрании Российской академии наук (РАН) заявила, что коронавирус ускоряет перестройки организма, характерные для старения.

В ноябре главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева объяснила, что коронавирус называют «болезнью старения», так как инфекция вызвала первую в истории пандемию, которая в такой мере зависит от возраста. По ее словам, COVID-19 переходит у пожилых в длительный постковидный синдром и может ускорить процесс старения.

В РФ продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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