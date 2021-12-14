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Скворцова отметила влияние COVID-19 на процесс старения организма

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Коронавирус ускоряет перестройки организма, характерные для старения. Об этом 14 декабря заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на общем собрании Российской академии наук (РАН).

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По ее словам, COVID-19 провоцирует ускорение данных процессов.

«Эти изменения на первых этапах потенциально обратимы и могут быть скорректированы», — уточнила она.

Как заключила Скворцова, нужны новые подходы по созданию восстановительного лечения переболевших инфекцией пациентов.

В ноябре главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева объяснила, что коронавирус называют «болезнью старения», так как инфекция вызвала первую в истории пандемию, которая в такой мере зависит от возраста. По ее словам, COVID-19 переходит у пожилых в длительный постковидный синдром и может ускорить процесс старения.

В том же месяце Скворцова рассказала, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала использовать в качестве эталонного метода российскую тест-систему на коронавирус.

Она напомнила, что тест-система AmpliTest способна выявлять РНК коронавируса даже в инкубационном периоде и у бессимптомных носителей.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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