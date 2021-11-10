Врач объяснила, почему COVID-19 называют «болезнью старения»

Коронавирус называют «болезнью старения», так как инфекция вызвала первую в истории пандемию, которая в такой мере зависит от возраста. Об этом в среду, 10 ноября, сообщила главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева на конференции «Формирование среды для активного долголетия в России».

Старение населения стало глобальным трендом, самые быстрорастущие популяции — популяции пожилых людей, подчеркнула она в беседе с «РИА Новости».

Быстрее всего растет популяция людей старше 80 лет, добавила специалист.

По ее словам, COVID-19 переходит у пожилых в длительный постковидный синдром и может ускорять процесс старения.

В тот же день диетолог Лера Лавски рассказала, что в рацион людей, которые лечатся от коронавируса, должны быть включены продукты, богатые цинком.

Врач напомнила, что цинк содержится в продуктах животного происхождения. Таким образом, в меню зараженного коронавирусом должны быть мясо, печень, рыба и морепродукты (устрицы, моллюски).

6 ноября доктор медицинских наук Михаил Гинзбург сообщил, что жареная пища, сахар, красное мясо и быстрые углеводы относятся к продуктам, ускоряющим старение организма.