Врач назвала ускоряющие выздоровление от коронавируса продукты

Диетолог-нутрициолог Лера Лавски рассказала, что в рацион людей, которые лечатся от коронавируса, должны быть включены продукты, богатые цинком.

Врач напомнила, что цинк нужен для формирования Т-клеточного иммунитета. Лера Лавски напомнила, что цинк содержится в продуктах животного происхождения. Таким образом, в меню зараженного коронавирусом должны быть мясо, печень, рыба и морепродукты (устрицы, моллюски), передает «РИА Новости».

По словам врача, из растительной пищи необходимо употреблять бурый рис, шпинат, овес. Кроме того, полезны морковь, горох, лук и почти все орехи.

Лавски подчеркнула, что о дефиците цинка в организме говорят высыпания на коже.

«Шелушения или воспаления, язвочки, дерматиты, псориаз, долгое заживление ран», — перечислила диетолог признаки нехватки микроэлемента.

10 ноября петербургские ученые из Института цитологии РАН и Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера сообщили, что содержащееся в черном перце вещество пиперин способно блокировать распространение коронавируса.

По информации одного из авторов статьи, главного научного сотрудника ИНЦ РАН Ольги Остроумовой, создание препаратов, блокирующих белки на поверхности клетки человека, к которым прикрепляется возбудитель инфекции (SARS-CoV-2), может помочь снизить темпы распространения COVID-19.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».