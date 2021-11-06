Диетолог назвал ускоряющие старение организма продукты

Жареная пища, сахар, красное мясо и быстрые углеводы относятся к продуктам, ускоряющим старение организма. Об этом 5 ноября рассказал врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

«Это и избыточное потребление сахара и продуктов, содержащих его, группа из быстрых углеводов, то есть изделия из просеянной муки, белый хлеб, булки, батоны, выпечка, картофель, рис, то, что содержит трансжиры, то есть маргарин, подсолнечное и ряд других масел, богатых омега-6, а также частое употребление красного мяса и изделий глубокой переработки», — назвал в беседе с сайтом URA.RU врач вредные продукты.

Однообразная и небогатая витаминами еда также приводит к развитию хронических заболеваний. Указанные продукты, как добавил диетолог, способствуют развитию гипертонии, атеросклероза, сахарного диабета, онкологических заболеваний, пишет сайт «Газета.ру».

Ранее, 3 ноября, исследование ученых из калифорнийского университета в Сан-Франциско показало, что к преждевременному старению может приводить употребление сладких газированных напитков, так как они ускоряют старение тканей на клеточном уровне. Как отметили авторы исследования, при ежедневном употреблении 0,5 л сладкого газированного напитка в день можно сократить жизнь на 4,6 года.