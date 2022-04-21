Минздрав разработает рекомендации по выявлению расстройств психики после COVID-19

Минздрав России намерен разработать рекомендации для врачей по выявлению у пациентов психических расстройств или расстройств поведения в рамках диспансеризации переболевших COVID-19, о чем стало известно в четверг, 21 апреля.

«Будут разработаны проект памятки для граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию, о возможности негативного влияния данного заболевания на психику и признаках, свидетельствующих о возможном развитии психических расстройств и необходимости обращения за медицинской помощью к медицинскому психологу, психотерапевту. Также проект методических рекомендаций по выявлению признаков психических расстройств у граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию, для медицинских специалистов, участвующих в проведении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров», — приводит ТАСС ответ Минздрава на запрос главы комитета Совета Федерации по социальной политике Инны Святенко.

Пока пациента могут направить на осмотр врача-психиатра только при выявлении у него во время углубленной диспансеризации медицинских показаний к этому.

По словам Святенко, в Совете Федерации прошло рабочее совещание на тему организации психиатрической помощи переболевшим COVID-19. По его результатам главным внештатным специалистам Минздрава был направлен запрос с предложением включить в анкеты профилактического медицинского осмотра и диспансеризации вопросы, выявляющие риск развития психических расстройств и расстройств поведения у пациентов.

Ранее Святенко сообщала о рассмотрении сенаторами и Минздравом РФ возможности бесплатной консультации психиатра в рамках углубленной диспансеризации для переболевших COVID-19. Это поможет предотвратить развитие у пациентов депрессии и потери памяти.

20 апреля главный внештатный специалист психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк сообщил, что переболевшие COVID-19 часто отмечают ряд неприятных последствий заболевания. Они выражаются в снижении работоспособности, ухудшении памяти и ясности мышления. Часто это состояние называют «ковидный туман».

О нем еще в январе рассказывали исследователи Калифорнийского и Оксфордского университетов. Ученые уточняли, что при «мозговом тумане» возникают проблемы с памятью и когнитивными способностями. По словам специалистов, такие феномены могут быть связаны с тем, что коронавирус влияет на спинномозговую жидкость человека.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак», «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.