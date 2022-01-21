Ученые выявили «мозговой туман» у переболевших COVID-19 пациентов

Пациенты с COVID-19 могут испытывать «мозговой туман», подобные недуги способны проявляться до девяти месяцев. Об этом сообщили исследователи Калифорнийского и Оксфордского университетов.

Ученые уточнили, что при «мозговом тумане» возникают проблемы с памятью и когнитивными способностями. По словам специалистов, такие феномены могут быть связаны с тем, что коронавирус влияет на спинномозговую жидкость человека.

При этом исследователи в ходе экспериментов обнаружили у пациентов антитела и повышенный уровень белка в этой жидкости, передает издание Daily Mail. Доктор биологических наук Университета Пенсильвании Марк Чирильяно, в свою очередь, рассказал, что у каждого третьего человека есть такой комплекс симптомов, однако, это говорит о нарушениях в организме.

Директор Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского Зураб Кекелидзе также обратил внимание на то, что при коронавирусе больше всего страдает кратковременная память. По его словам, при таких симптомах становится сложнее выучить что-то новое, у человека в том числе снижается работоспособность.

Ранее, 20 января, главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина заявила, что при заболевании «Омикроном» такие симптомы, как потеря вкуса и обоняния, наблюдаются реже. Чаще у заболевших этим штаммом коронавируса встречается боль и першение в горле, а также осиплость.