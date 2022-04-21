Немцам посоветовали мыться по-кошачьи для противостояния энергозависимости от РФ

Немцам рекомендовали поддерживать гигиену кошачьими методами: перестать пользоваться мылом и реже принимать душ, что способствует противостоянию энергетической зависимости от России. Таким образом издание Bild оценило совет министра экономики Германии Роберта Хабека.

«Меньше отапливать свое жилище, меньше шататься по саунам и реже принимать душ. Вот так мы и станем более независимыми от поставок российских энергоносителей — всей этой нечистой нефти и газа. Именно такое решение предлагает федеральный министр экономики Германии Роберт Хабек», — говорится в публикации от 16 апреля.

Новость дополняется