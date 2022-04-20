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В МИД Турции затруднились назвать сроки встречи Путина и Зеленского

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Говорить о сроках встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции трудно. Об этом в среду, 20 апреля, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

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«Сейчас трудно говорить о сроках встречи, но мы очень надеемся, что это произойдет очень скоро», — заявил Чавушоглу в интервью CNN Turk, отметив что встреча может состояться «в любой момент».

Глава министерства также добавил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести телефонные переговоры с Путиным и Зеленским в ближайшее время.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Израиль продолжает выражать готовность стать площадкой для встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, однако для ее организации должны созреть условия.

Также в среду посол Израиля в Москве Александр Бен Цви подтвердил готовность организовать в Иерусалиме встречу президентов РФ и Украины. По словам дипломата, его страна способна принять и делегации.

12 апреля Путину доложили о новом изменении в позиции Киева на переговорах. Президент отметил, что Украина отошла от стамбульских договоренностей и переговоры с ней вернулись в тупиковую ситуацию.

5 апреля Зеленский допустил, что не встретится с Путиным. При этом он указал на необходимость находить возможности и делать шаги для диалога.

29 марта в Стамбуле состоялся очередной очный раунд переговоров делегаций России и Украины. Тогда РФ получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. До этого стороны провели несколько очных встреч в Белоруссии. Так, они состоялись 28 февраля в Гомельской области, 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. Далее переговоры продолжились в онлайн-формате.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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