Израиль подтвердил готовность организовать у себя переговоры Украины и РФ

Израиль готов организовать в Иерусалиме переговоры российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Это подтвердил ТАСС посол Израиля в Москве Александр Бен Цви в среду, 20 апреля.

«Конечно, — ответил дипломат на вопрос журналиста. — Но опять же они (Путин и Зеленский. — Ред.) должны принять соответствующее решение».

Помимо этого израильский посол сказал, что лидеры стран могли бы встречаться в Иерусалиме очно, как это было в Стамбуле.

«Готовы и делегации (России и Украины. — Ред.) принимать. То, что было сделано в Турции, может делаться и у нас», — заключил Бен Цви.

29 марта в Стамбуле состоялся очередной очный раунд переговоров делегаций России и Украины. Тогда РФ получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. До этого стороны провели несколько очных встреч в Белоруссии. Так, они состоялись 28 февраля в Гомельской области, 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. Далее переговоры продолжились в онлайн-формате.

5 апреля Зеленский допустил, что не встретится с российским коллегой. При этом он указал на необходимость находить возможности и делать шаги для диалога.

7 апреля глава российского МИДа Сергей Лавров прокомментировал новый проект соглашений Киева с Москвой. Как отметил дипломат, документ, предоставленный украинской стороной, отходит от ряда важнейших предложений, которые стороны зафиксировали на переговорах в Стамбуле. По мнению Лаврова, украинская сторона не особо заинтересована в продолжении переговорного процесса, о чем, в частности, говорит устроенная ВСУ провокация в городе Буче.

12 апреля Путину доложили о новом изменении в позиции Киева на переговорах. Президент отметил, что Украина отошла от стамбульских договоренностей и переговоры с ней вернулись в тупиковую ситуацию.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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