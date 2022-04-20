Песков прокомментировал готовность Израиля провести встречу Путина и Зеленского

Израиль продолжает выражать готовность стать площадкой для встречи президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, однако для ее организации должны созреть условия. Об этом 20 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, израильская сторона не первый раз сигнализирует о готовности принять такую встречу. И мы уже много раз объясняли, что должно быть предтечей такой гипотетической встречи», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о возможности проведения переговоров Путина и Зеленского в Израиле.

Ранее в этот день посол Израиля в Москве Александр Бен Цви подтвердил готовность организовать в Иерусалиме встречу президентов РФ и Украины. По словам дипломата, его страна способна принять и делегации.

12 апреля Путину доложили о новом изменении в позиции Киева на переговорах. Президент отметил, что Украина отошла от стамбульских договоренностей и переговоры с ней вернулись в тупиковую ситуацию.

7 апреля глава российского МИДа Сергей Лавров прокомментировал новый проект соглашений Киева с Москвой. Как отметил дипломат, документ, предоставленный украинской стороной, отходит от ряда важнейших предложений, которые стороны зафиксировали на переговорах в Стамбуле. По мнению Лаврова, украинская сторона не особо заинтересована в продолжении переговорного процесса, о чем, в частности, говорит провокация в городе Буче.

5 апреля Зеленский допустил, что не встретится с Путиным. При этом он указал на необходимость находить возможности и делать шаги для диалога.

29 марта в Стамбуле состоялся очередной очный раунд переговоров делегаций России и Украины. Тогда РФ получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. До этого стороны провели несколько очных встреч в Белоруссии. Так, они состоялись 28 февраля в Гомельской области, 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. Далее переговоры продолжились в онлайн-формате.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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