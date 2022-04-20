Прямой эфир
Экономика
Молдавия заявила о готовности покупать газ на международном рынке
Мир
МИД РФ заявил о работе по открытию российских посольств в ДНР и ЛНР
Мир
Украинские пленные призвали хорошо относиться к захваченным воинам РФ
Мир
Суд Лондона выдал ордер на передачу Ассанжа США
Политика
Монатику и Дмитрию Комарову запретили въезд в Россию на 50 лет
Экономика
Индия удвоила объемы закупок российской нефти
Общество
Москвичам пообещали выпадение около 25% месячной нормы осадков в четверг
Мир
Митинг против запрета георгиевской ленты начался у парламента Молдавии
Экономика
Курс доллара упал ниже 72 рублей
Мир
Подразделения ВСУ покидают район Рубежного, Северодонецка и Лисичанска
Мир
Силы ДНР установили контроль над 167 населенными пунктами
Сюжет:

Песков прокомментировал готовность Израиля провести встречу Путина и Зеленского

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Израиль продолжает выражать готовность стать площадкой для встречи президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, однако для ее организации должны созреть условия. Об этом 20 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Позиционная платформа: повлияет ли дело Медведчука на переговоры РФ и Украины
Супруга политика предложила обменять его на двух британских военных

«Да, израильская сторона не первый раз сигнализирует о готовности принять такую встречу. И мы уже много раз объясняли, что должно быть предтечей такой гипотетической встречи», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о возможности проведения переговоров Путина и Зеленского в Израиле.

Ранее в этот день посол Израиля в Москве Александр Бен Цви подтвердил готовность организовать в Иерусалиме встречу президентов РФ и Украины. По словам дипломата, его страна способна принять и делегации.

12 апреля Путину доложили о новом изменении в позиции Киева на переговорах. Президент отметил, что Украина отошла от стамбульских договоренностей и переговоры с ней вернулись в тупиковую ситуацию.

7 апреля глава российского МИДа Сергей Лавров прокомментировал новый проект соглашений Киева с Москвой. Как отметил дипломат, документ, предоставленный украинской стороной, отходит от ряда важнейших предложений, которые стороны зафиксировали на переговорах в Стамбуле. По мнению Лаврова, украинская сторона не особо заинтересована в продолжении переговорного процесса, о чем, в частности, говорит провокация в городе Буче.

5 апреля Зеленский допустил, что не встретится с Путиным. При этом он указал на необходимость находить возможности и делать шаги для диалога.

29 марта в Стамбуле состоялся очередной очный раунд переговоров делегаций России и Украины. Тогда РФ получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. До этого стороны провели несколько очных встреч в Белоруссии. Так, они состоялись 28 февраля в Гомельской области, 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. Далее переговоры продолжились в онлайн-формате.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022