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Британский генерал заявил о неготовности НАТО к конфронтации с Россией

Британский генерал Бэрронс заявил, что НАТО избегает конфликта с Россией, так как не готово к нему
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Североатлантический альянс старается избежать полномасштабной конфронтации с Россией, так как не готов к ней. Об этом в среду, 20 апреля, заявил бывший руководитель объединенного командования Вооруженными силами Великобритании генерал Ричард Бэрронс.

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Он пояснил, что НАТО может изменить позицию, если под угрозой окажется большая часть Украины или если РФ вступит в конфликт с одним из союзников альянса.

«И это было бы легче сделать, если бы у нас была хоть какая-то подготовка, чтобы действовать в таких обстоятельствах с необходимой скоростью, но у нас ее нет. <...> Больше всего меня волнует то, что главная причина, по которой мы стремимся избежать войны между Россией и НАТО, заключается в том, что НАТО не готово. И нам должно быть стыдно за это», — приводит слова Бэрронса The Independent.

Он подчеркнул, что, например, Великобритания «абсолютно точно» не обладает необходимыми системами обороны.

13 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва надеется избежать конфронтации с НАТО. Она отметила, что Россия всегда делала всё возможное, чтобы не допустить эскалации. Тем не менее, по словам Захаровой, «эта эскалация со стороны Запада идет — поставки вооружений, накачка вооружениями, материальная поддержка, полный политический, идеологический и моральный карт-бланш».

12 апреля член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что США и Североатлантический альянс изначально собирались сделать из Украины плацдарм для борьбы с Россией.

В тот же день президент России Владимир Путин указал на то, что Украина является средством для достижения целей Запада, не связанных с благополучием украинского народа.

1 марта премьер-министр Британии Борис Джонсон отметил, что НАТО не может обеспечить бесполетную зону над Украиной, потому что это приведет к прямому столкновению с Россией и последствия этого могут выйти из-под контроля. Подобной позиции также придерживается президент США Джо Байден.

24 февраля Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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