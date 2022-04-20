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В ФРГ заявили о продолжении переговоров в ЕС по оплате за газ из РФ

Кабмин ФРГ: переговоры в ЕС по оплате газа из России рублями продолжаются
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Переговоры стран Евросоюза по требованию России об оплате за поставки газа в рублях продолжаются. Об этом 20 апреля заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

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«В настоящий момент идут переговоры, в том числе со всеми европейскими партнерами, Еврокомиссией», — сказал он в ходе брифинга.

По словам Хебештрайта, в случае достижения ясного результата журналистам сообщат. «На этот счет пока нет новостей», — добавил он.

19 апреля стало известно о планах Германии снизить зависимость от российского газа быстрее запланированных сроков. Накануне немецкие профсоюзы призвали власти выступить против незамедлительного отказа Евросоюза от импорта российского газа, указав, что такой шаг приведет к закрытию заводов и потере рабочих мест.

Также 19 апреля правительство Греции начало работу по полному отказу от российского газа. Власти страны отметили общеевропейский характер проблемы повышения цен на энергоресурсы и готовность делать все для ее преодоления.

Председатель германского Профсоюза пищевой промышленности Гидо Цайтлер отмечал, что эмбарго на поставки российского газа приведет к перебоям в работе пищевой промышленности Германии. Он отметил, что рост стоимости производства в первую очередь скажется на средних и малых предприятиях, а некоторые будут вынуждены закрыть свой бизнес.

18 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что ситуация по оплате газа за рубли недружественными странами вряд ли пока подлежит обнародованию и находится в компетенции вице-премьера РФ Александра Новака и компании «Газпром».

31 марта Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. По его словам, покупатели газа должны открыть рублевые счета в российских банках, с них будет вестись оплата газа. После этого некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы. Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением ранее заключенных договоров. Так, канцлер ФРГ сказал, что, согласно контрактам, оплата за российский газ производится только в евро и долларах.

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