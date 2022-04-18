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Немецкие профсоюзы выступили против бойкота российского газа

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Немецкие профсоюзы призвали власти выступить против незамедлительного отказа ЕС от импорта российского газа, указав, что такой шаг приведет к закрытию заводов и потере рабочих мест, сообщает агентство Associated Press.

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Объединение немецких профсоюзов и Немецкая Ассоциация работодателей в совместном заявлении предостерегли от бойкота природного газа из России, поскольку это «может привести к сокращению производства, закрытию [предприятий] и дальнейшей деиндустриализации».

«Быстрое эмбарго на поставку газа приведет к остановке производства, дальнейшей деиндустриализации и долгосрочной потере рабочих мест в Германии», — сказано в заявлении.

Ранее, 23 марта, президент РФ Владимир Путин объявил о том, что Россия перейдет на оплату поставок газа в недружественные страны в рублях. При этом он подчеркнул, что РФ продолжит поставлять топливо в соответствии с объемами и по ценам, принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах.

24 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для Европы неприемлем вариант оплаты газа российскими рублями. По ее словам, это стало бы попыткой обойти санкции, а Евросоюз «не позволит» обойти его ограничительные меры.

Поручение российского президента о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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