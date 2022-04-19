Премьер Греции заявил о подготовке к полному отказу от российского газа

Правительство Греции начало принимать существенные меры, чтобы полностью отказаться от российского газа, при этом должно быть готово к развитию «наихудшего сценария» такого решения. Об этом во вторник, 19 апреля, заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис во время посещения терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Ревитусе.

«Здесь, в Ревитусе, бьется сердце нашего предприятия по регазификации сжиженного природного газа. Это действительно впечатляющее сооружение, и консорциум, управляющий им, готов сделать дополнительные инвестиции, чтобы значительно увеличить мощности Ревитусы. Это крайне важно, потому что страна должна быть готова и к наихудшему сценарию полного прекращения поставок природного газа из России, мы будем готовы отреагировать и на это», — рассказал сотрудникам учреждения Мицотакис. Его полное обращение опубликовал местный новостной портал iefimerida.

Премьер Греции также указал на общеевропейский характер проблемы повышения цен на энергоресурсы и готовность делать все для ее преодоления.

17 апреля французский политолог и экономист Александр дель Валль в статье для журнала Valeurs actuelles предрек падение доходов и проблемы с отоплением в Европе из-за введения эмбарго на поставки российского газа , следствием чего станут протесты.

Председатель германского профсоюза пищевой промышленности Гидо Цайтлер заявил, что эмбарго на поставки российского газа приведет к перебоям в работе пищевой промышленности Германии. Он отметил, что рост стоимости производства в первую очередь скажется на средних и малых предприятиях, а некоторые будут вынуждены закрыть свой бизнес.

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, которая, по словам российского лидера, для этих стран носит абсолютно беспрецедентный характер.

23 марта Путин заявил на совещании с правительством, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли, а 31 марта подписал соответствующий указ.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации. 24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе после обострившейся ситуации с обстрелами со стороны украинских военных.

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