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Главный психиатр Москвы рассказал о жалобах пациентов после COVID-19

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Переболевшие коронавирусом часто отмечают ряд неприятных последствий заболевания, которые выражаются в снижении работоспособности, ухудшении памяти и ясности мышления. Часто это состояние называют «ковидный туман», рассказал в среду, 20 апреля, главный внештатный специалист психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк.

Ковидный провал: нарушения памяти после коронавируса могут быть необратимыми
У каких пациентов медики наблюдают такие последствия чаще всего

«Даже в тех случаях, когда коронавирусная инфекция была побеждена, полное восстановление нормального самочувствия проходило с трудом, а в некоторых случаях последствия беспокоили и после восстановления. Пациенты жаловались на резкое снижение работоспособности, ухудшение памяти и ясности мышления», — рассказал он.

Костюк отметил, что такое состояние длится гораздо дольше и проходит в более тяжелой форме, чем после тяжелых вирусных инфекций с высокой температурой или после пневмонии.

1 марта врач-невролог, нейрофизиолог Александр Будик сообщил, что пациенты, заболевшие подвидом ВА.2 «Омикрон»-штамма, известного также как «стелс-Омикрон», вновь начали жаловаться на потерю обоняния.

В феврале ученые Колумбийского университета США сообщили об открытии, которое сделали в ходе исследования головного мозга умерших от последствий COVID-19 людей. Они выявили те же изменения биохимического состава нейронов, что и при болезни Альцгеймера.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак», «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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