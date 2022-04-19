В Госдуме назвали примерные сроки внедрения истории в учебную программу 1-го класса

Председатель комитета Государственной думы по просвещению Ольга Казакова во вторник, 19 апреля, прокомментировала заявление главы Минпросвещения о том, что в России планируется ввести изучение истории с 1-го класса.

По мнению депутата, историческое просвещение должно идти через всю школу, начиная с 1-го класса.

«Оно может проходить через различные предметы, воспитательную работу, дополнительные занятия, классные часы, походы. Речь идет о том, что ребенок приходит в школу и должен получать это историческое просвещение наравне с теми предметами, которые уже есть в школьной программе», — подчеркнула она в беседе с «Известиями».

При этом Казакова отметила, что программу необходимо тщательно проработать: привлечь к этой работе психологов, педагогов, научных сотрудников.

«Программы должны быть глубоко проработанными, если мы успеем сделать это с 1 сентября, то да, это может заработать с нового учебного года. Если не успеем, то нужно будет время, чтобы это проработать», — заключила депутат.

Ранее в этот день министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что исполнение гимна в начале учебной недели будет проводиться в каждой школе с 1 сентября следующего учебного года. Данное мероприятие будет сопровождаться поднятием государственного флага, добавил он.

Также Кравцов заявил, что Минпросвещения введет изучение истории в российских школах с 1-го класса. Позже министр уточнил, что отдельных уроков истории вводить не планируется, ее будут изучать в рамках других предметов.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу, отметил важность изучения отечественной истории. Он подчеркнул, что семилетние дети интересуются тем же, что и взрослые, и Минпросвещения уполномочено принимать такие решения.

Также во вторник президент РФ Владимир Путин во время приветственного слова участникам первого всероссийского школьного исторического форума «Сила в правде!» отметил, что глубокое знание своей истории позволяет делать верные выводы из прошлого. Также он обратил внимание на важность стремления молодежи учиться, развиваться и вносить свой вклад в защиту исторической правды.