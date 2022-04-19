Прямой эфир
Экономика
Центробанк допустил дальнейшее снижение ключевой ставки
Экономика
За месяц в Россию вернулись 14 компаний в рамках амнистии капитала
Экономика
Минфин спрогнозировал дальнейшее замедление инфляции в России
Мир
Путин и Пашинян начали переговоры в Ново-Огарево
Мир
МО РФ потребовало освободить мирных жителей из «Азовстали»
Экономика
Центробанк зарегистрировал новую платежную систему Hello
Экономика
Правительство России обязало банки раскрывать полную стоимость ипотеки
Общество
Жена летчика Ярошенко рассказала об отказе выдать ему лекарства
Мир
Финляндия усилила контроль на границе с Россией
Общество
Минпросвещения заявило об отсутствии планов сделать ЕГЭ по истории обязательным
Общество
Большинство россиян видят угрозу РФ от нацистских организаций Украины

В Госдуме назвали примерные сроки внедрения истории в учебную программу 1-го класса

Депутат Казакова рассказала, что нужно, чтобы внедрить в программу 1-го класса уроки истории
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель комитета Государственной думы по просвещению Ольга Казакова во вторник, 19 апреля, прокомментировала заявление главы Минпросвещения о том, что в России планируется ввести изучение истории с 1-го класса.

Проверка на прочность: кому нужен ЕГЭ
Разрешат ли выпускникам школ отказаться от сдачи обязательного ныне госэкзамена

По мнению депутата, историческое просвещение должно идти через всю школу, начиная с 1-го класса.

«Оно может проходить через различные предметы, воспитательную работу, дополнительные занятия, классные часы, походы. Речь идет о том, что ребенок приходит в школу и должен получать это историческое просвещение наравне с теми предметами, которые уже есть в школьной программе», — подчеркнула она в беседе с «Известиями».

При этом Казакова отметила, что программу необходимо тщательно проработать: привлечь к этой работе психологов, педагогов, научных сотрудников.

«Программы должны быть глубоко проработанными, если мы успеем сделать это с 1 сентября, то да, это может заработать с нового учебного года. Если не успеем, то нужно будет время, чтобы это проработать», — заключила депутат.

Ранее в этот день министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что исполнение гимна в начале учебной недели будет проводиться в каждой школе с 1 сентября следующего учебного года. Данное мероприятие будет сопровождаться поднятием государственного флага, добавил он.

Также Кравцов заявил, что Минпросвещения введет изучение истории в российских школах с 1-го класса. Позже министр уточнил, что отдельных уроков истории вводить не планируется, ее будут изучать в рамках других предметов.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу, отметил важность изучения отечественной истории. Он подчеркнул, что семилетние дети интересуются тем же, что и взрослые, и Минпросвещения уполномочено принимать такие решения.

Также во вторник президент РФ Владимир Путин во время приветственного слова участникам первого всероссийского школьного исторического форума «Сила в правде!» отметил, что глубокое знание своей истории позволяет делать верные выводы из прошлого. Также он обратил внимание на важность стремления молодежи учиться, развиваться и вносить свой вклад в защиту исторической правды.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022