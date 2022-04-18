ФСБ предотвратила планируемый сторонниками ИГ теракт в Черкесске

ФСБ задержала троих сторонников «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ), планировавших теракт в Черкесске. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как пояснили в ЦОС ФСБ, задержанные готовили теракт в отношении одного из объектов органов власти.

Сотрудники ФСБ изъяли по адресу проживания задержанных детали для изготовления взрывчатки, схему с объектом, где планировался теракт, и средства связи с террористическим контентом. Кроме того, была обнаружена переписка с боевиками МТО о планируемом теракте.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту в составе группы лиц»), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»).

13 апреля в Ставропольском крае задержали сторонника ИГ, готовившего теракт на объекте транспортной инфраструктуры. Местный житель планировал совершение террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п «а» ч. 2 ст. 205 УК России («Подготовка к теракту»).

14 декабря 2021 года в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что в России за год спецслужбы и правоохранительные органы предотвратили 65 террористических преступлений.