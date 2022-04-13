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В Ставропольском крае задержали готовившего теракт сторонника ИГ

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В Ставропольском крае задержали сторонника «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ), готовившего теракт на объекте транспортной инфраструктуры. Об этом в среду, 13 апреля, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Отмечается, что задержанным является местный житель, который «планировал по указанию зарубежных эмиссаров МТО совершение террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона».

Взрывчатые вещества и поражающие элементы, приобретенные задержанным для изготовления самодельного взрывного устройства, были изъяты.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч. 1 ст. 30, п «а» ч. 2 ст. 205 УК России («Подготовка к теракту»).

1 апреля ФСБ задержала в девяти российских регионах 10 пособников террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ). В ведомстве отметили, что задержанные создали разветвленную межрегиональную сеть по сбору, аккумулированию и переводу денежных средств на счета и банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц. Под прикрытием благотворительности эти деньги направлялись на нужды боевиков в Сирию.

14 декабря 2021 года в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что в России за год спецслужбы и правоохранительные органы предотвратили 65 террористических преступлений.

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