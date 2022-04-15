Эксперт рассказал о последствиях отказа ЕС от российских энергоносителей

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович рассказал в пятницу, 15 апреля, «Известиям» о последствиях отказа Евросоюза от российских энергоносителей.

«Для того чтобы заменить российские нефть и газ, Европе нужно либо полностью найти ему физические альтернативы, либо пожертвовать значительной частью промышленности, тем самым экономическим ростом и комфортом населения», — подчеркнул специалист.

По его словам, если Германия откатится на уровень «в лучшем случае Испании», потеряв все преимущества, то это может кончиться тем, что население «может начать задавать вопросы руководству по поводу заработной платы и уровня соцобеспечения».

«Если говорить про введение эмбарго на российские углеводороды, то там могут быть большие проблемы — высокие цены на автозаправках покажутся лишь верхушками айсберга», — добавил Митрахович.

Кроме того, эксперт допустил, что в шестой пакет санкций Запада могут войти российские нефть и нефтепродукты.

Ранее в пятницу вице-премьер РФ Александр Новак написал в авторской колонке для журнала «Энергетическая политика», что у Европы на данный момент нет разумной альтернативы ресурсам России, судьба промышленности и самих европейцев зависит от рациональности ЕС. Полностью заместить российские нефть и газ в перспективе 5–10 лет вряд ли удастся, считает он.

В статье он также указал, что антироссийские санкции могут привести к увеличению стоимости жизни в странах Евросоюза (ЕС) и США. Вице-премьер добавил, что представители ключевых отраслей европейской промышленности направили письмо в Еврокомиссию с требованием стабилизировать энергетические рынки.

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер. Он уточнил, что и Россия сталкивается с проблемами, но в стране это рассматривается как появление новых вариантов и возможностей.

Ранее в апреле стало известно, что по причине роста цен на энергоносители Великобритания рискует столкнуться с сильным падением уровня жизни. В Германии инфляция в марте выросла до 7,3%, что стало самым высоким показателем с момента объединения ФРГ и ГДР в 1990 году. В США потребительские цены выросли на 8,5% к концу марта, что стало самым высоким уровнем инфляции с 1981 года.

6 апреля издание Focus сообщило, что жители Германии всё чаще сталкиваются с трудностями из-за роста цен на энергоносители. Подчеркивалось, что затраты на электроэнергию для предприятий выросли почти на 70% по сравнению с прошлым годом, а цены на уголь, древесину, удобрения и пшеницу поднялись более чем на 20–25%.

Санкции против России усилились после того, как 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Несогласные со спецоперацией страны Запада ввели новые санкции против РФ: в частности, ограничения коснулись энергоресурсов. Из-за запретов инфляция в Европе и США существенно усилилась, а цены выросли.

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