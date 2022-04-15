Кавалари попытался спровоцировать Дацика на взвешивании перед боем

Бразилец Сауло Кавалари попытался 14 апреля спровоцировать российского бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика Дацика на взвешивании в преддверии поединка в рамках турнира PRAVDA.

Оба спортсмена уже продемонстрировали свой взрывной характер на предваряющей бой пресс-конференции, поэтому и на взвешивании, ожидаемо, не обошлось без эмоций. Соперник начал провоцировать Дацика, не по-спортивному сравнив россиянина со свиньей.

«Да он — испуганная свинья! Перед собой я увидел испуганную свинью!» — прокомментировал Кавалари.

Дацик держал себя в руках и не реагировал на оскорбительные выпады в свой адрес.

«Ну он сначала кидает бутылкой, потом извиняется, потом опять оскорбляет. Думаю, на ринге он ответит, ринг всё покажет», — спокойно прокомментировал поведение Кавалари российский боец.

Другие участники встречи — Дмитрий Бикрев и Тимур Никулин — на этапе взвешивания также отличились в похожей ситуации. Спровоцировать соперника попытался Бикрев, подаривший Никулину ароматизатор-елочку для автомобиля, намекнув, что от него плохо пахнет. Тот, в свою очередь, назвал происходящее детским садом и отметил, что его соперник должен показать себя не на взвешивании, а в предстоящем бою.

Третья пара — россиянин Максим Бабин и кубинец Рейнальдо Чарон — вели себя сдержанно.

На процедуре взвешивания перед боем выяснилось, что Вячеслав Дацик оказался на семь килограммов тяжелее соперника, его вес составил 121 кг.

Телеканал РЕН ТВ покажет противостояние бойцов Вячеслава Дацика и Сауло Кавалари, Максима Бабанина и Рейнальдо Шарона, а также Дмитрия Бикрева и Тимура Никулина 15 апреля. Трансляция начнется в 23:00 мск.