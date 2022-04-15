Дацик и Кавалари прошли взвешивание и устроили дуэль взглядов

Боксер, боец смешанного стиля Вячеслав Дацик и бразилец Сауло Кавалари прошли в пятницу, 14 апреля, процедуру взвешивания перед боем на турнире PRAVDA в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Дацик оказался на семь килограммов тяжелее соперника, его вес составил 121 кг.

После взвешивания состоялась традиционная дуэль взглядов между бойцами.

«Ответит ли за свои слова провокатор? А то бутылочками-то кидаться на пресс-конференции может, посмотрим, что он может в ринге. Конечно будет рубка», — прокомментировал Дацик вызывающее поведение Кавалари на пресс-конференции перед боем.

Ранее в этот день Вячеслав Дацик призвал своего бразильского соперника бразильского «красиво зарубиться» на предстоящем турнире. В ответ на это Кавалари заявил, что приехал в Россию за победой.

11 апреля промоутер PRAVDA FIGHTING Хетаг Цопанов пообещал зрителям РЕН ТВ непредсказуемые поединки. По его словам, пары на турнире подобраны так, что итог встреч нельзя предугадать.

Комментируя предстоящий бой россиянина Вячеслава Дацика с бразильцем Сауло Кавалари, промоутер сообщил, что многие ставят на иностранного гостя. Но по мнению Цопанова, российский спортсмен находится в отличной форме и настроен очень серьезно.

анее в этот день свои прогнозы на предстоящие поединки дал российский боец ММА Сергей Харитонов. Он уверен, что Дацик и Кавалари должны показать классный бой.

Телеканал РЕН ТВ покажет противостояние бойцов Вячеслава Дацика и Сауло Кавалари, Максима Бабанина и Рейнальдо Шарона, а также Дмитрия Бикрева и Тимура Никулина 15 апреля. Трансляция начнется в 23:15 мск.