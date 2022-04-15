В Японии предрекли конец гегемонии доллара из-за отключения РФ от SWIFT

Затягивание ситуации с отключением России от международной системы платежей SWIFT пошатнет гегемонию доллара, поскольку все чаще обсуждается отказ от американской валюты при международных расчетах. Об этом говорится в статье главного экономиста японского банка «Мидзухо» Дайсукэ Каракамы в издании JB Press.

«О возможности подключения России к китайской международной межбанковской платежной системе CIPS в связи с блокировкой SWIFT, где в основном используются доллары, говорилось с самого начала санкций. Если это войдет в норму, гегемония доллара даст трещину», — предупреждает экономист.

Отключение от международной системы платежей оказывает огромное влияние на российскую экономику, но со временем РФ адаптируется к этому, считает Каракама. В результате это обнадежит тех, кто опасается финансовых санкций со стороны США, отметил эксперт.

При этом экономист утверждает, что падание гегемонии доллара будет происходить постепенно.

Как отмечает специалист, в конце марта Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал данные Отдела валютной структуры официальных резервов иностранной валюты (COFER), которые демонстрируют, что доля доллара в расчетах между странами периодически достигает исторического минимума.

«Уход от доллара в глобальных валютных резервах – это долгосрочная тенденция, которая возникла уже давно, но после начала кризиса на Украине она может усилиться», — заметил автор статьи.

В целом, за последние 20 с небольшим лет доля доллара в валютных резервах снизилась примерно на 12 пунктов с 71% до 59%, а этот вакуум заполнили другие валюты, в частности, юань, который вырос на 8,3 пункта с 1,7% до 10%. По мнению экономиста, является очевидным, что тенденция в управлении валютными резервами за последние четверть века заключалась в том, чтобы избавиться от доллара и перейти на валюты быстроразвивающихся стран и богатых ресурсами государств.

Ранее, 5 апреля, международный аналитик Боян Чуков заявил, что роль РФ в глобальном процессе выхода из-под сферы влияния доллара очень важна. Отмечается, что РФ уже начала торговать с КНР и Индией в национальных валютах. Если считать население двух этих стран, то можно заявить, что уже половина планеты перестала зависеть от доллара.

До этого директор первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов сообщил, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, а также Молдавия, Узбекистан и Куба в качестве наблюдателей, стараются уйти от доллара во взаиморасчетах, и еще до последних санкций более 70% операций проводилось в национальных валютах.

31 марта президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о постройке новой бездолларовой системы стран БРИКС.

2 марта Евросоюз отключил семь российских банков от SWIFT. Тогда глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил о необходимости создать собственную платежную систему для стран БРИКС. Он отметил, что создание подобной системы помогло бы нивелировать новые ограничительные меры.

Санкции против России были введены рядом стран Запада, после того как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. За несколько дней до этого ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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