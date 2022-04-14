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В МИД РФ заявили о планах стран ЕАЭС уйти от взаиморасчета в долларах

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Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) стараются уйти от доллара во взаиморасчетах, еще до последних санкций более 70% операций проводились в национальных валютах. Об этом сообщил 14 апреля директор первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов.

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«Значительное внимание уделяется вопросам более широкого использования национальных валют во взаимных расчетах и отходу от использования доллара», — заявил Евдокимов в интервью «РИА Новости».

Он отметил, что еще до введения Западом беспрецедентных ограничительных мер в отношении российской финансовой и банковской системы доля нацвалют во взаиморасчетах стран ЕАЭС превышала 70%.

В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Договор о союзе вступил в силу 1 января 2015 года. В 2018 году статус государства-наблюдателя получила Молдавия, в 2020-м — Узбекистан и Куба.

Ранее, 4 апреля, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил «Известиям», что страны ЕАЭС могут полностью перейти на российский рубль в торговле.

В этот же день министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев заявил, что в настоящее время доля рубля в торговле стран ЕАЭС превышает две трети и можно ее нарастить. По его словам, Москва использует рубли для оплаты 82% торгового оборота с Белоруссией, 63% — с Казахстаном и 58% — с Киргизией.

31 марта аналитик финансовой группы «Финам» Андрей Маслов допустил, что страны ЕАЭС вслед за Россией могут отказаться от доллара. По его словам, государства — члены объединения договорились о переходе на расчеты в нацвалютах. Подобные переговоры Москва ведет с партнерами в Азии и Африке. Аналитик отметил, что ни одна страна в мире не может позволить себе полной изоляции, даже Северная Корея, но некоторые могут использовать в большей степени локальные валюты.

Тогда же президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о постройке новой бездолларовой системы стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

23 марта российский президент Владимир Путин объявил о том, что Москва перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства в рублях. Поставки топлива продолжатся в соответствии с объемами и по ценам, принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах.

Поручение Путина о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса.

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