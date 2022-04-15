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МО РФ показало удары БПЛА по военным объектам и технике ВСУ

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Минобороны России (МО РФ) 15 апреля показало, как беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ведет разведку, обнаруживает и контролирует точность нанесения ударов по военным объектам и технике Вооруженных сил Украины.

Так, судя по видео, в ходе выполнения задания БПЛА обнаружил колонну военной техники ВСУ, совершавшей марш. Беспилотник направил координаты обнаруженных целей на пункт управления, после чего по украинской военной технике был нанесен удар.

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«Мы выполняем задачи воздушной разведки, сопровождения техники, ударные задачи, так как у нас комплекс имеет точки подвески и может наносить удары, корректировка стрельбы артиллерии», — рассказал начальник расчета летательных аппаратов, имя которого не раскрывается.

По его словам, координационный центр с помощью безпилотников раскрывает точки сосредоточения техники противника и выдает координаты вышестоящему штабу. После этого или по технике ВСУ наносят удар, или продолжают следить за объектами.

«До этого было применение в Сирии, они тоже себя показали отлично. Сейчас их модернизируют, улучшают и комплекс становится только лучше. До этого не было возможности огневого поражения, сейчас уже есть и целеуказания и поражения», — заключил собеседник Минобороны.

Накануне, 14 апреля, сообщалось, что ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил РФ поразила 132 объекта вооруженных сил Украины. В течение дня оперативно-тактической авиацией поражены семь военных объектов Украины, среди них — склад ракетно-артиллерийского вооружения, шесть районов скопления живой силы, бронетехники украинских 54-й отдельной механизированной и 128-й горной штурмовой бригад.

Всего с начала проведения специальной операции уничтожены 131 самолет, 104 украинских вертолета, 245 зенитных ракетных комплексов, 448 беспилотников, 2188 танков и других боевых бронированных машин, 248 установок реактивных систем залпового огня, 957 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2088 спецавтомобилей.

Ранее в этот день генерал сообщил, что российская оперативно-тактическая авиация за сутки поразила 48 военных объектов Украины, среди них — два пункта управления, радиолокационная станция, две позиции реактивной системы залпового огня, артиллерийская батарея, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, а также 48 районов сосредоточения украинской боевой техники.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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