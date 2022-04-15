МО РФ показало удары БПЛА по военным объектам и технике ВСУ

Минобороны России (МО РФ) 15 апреля показало, как беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ведет разведку, обнаруживает и контролирует точность нанесения ударов по военным объектам и технике Вооруженных сил Украины.

Так, судя по видео, в ходе выполнения задания БПЛА обнаружил колонну военной техники ВСУ, совершавшей марш. Беспилотник направил координаты обнаруженных целей на пункт управления, после чего по украинской военной технике был нанесен удар.

«Мы выполняем задачи воздушной разведки, сопровождения техники, ударные задачи, так как у нас комплекс имеет точки подвески и может наносить удары, корректировка стрельбы артиллерии», — рассказал начальник расчета летательных аппаратов, имя которого не раскрывается.

По его словам, координационный центр с помощью безпилотников раскрывает точки сосредоточения техники противника и выдает координаты вышестоящему штабу. После этого или по технике ВСУ наносят удар, или продолжают следить за объектами.

«До этого было применение в Сирии, они тоже себя показали отлично. Сейчас их модернизируют, улучшают и комплекс становится только лучше. До этого не было возможности огневого поражения, сейчас уже есть и целеуказания и поражения», — заключил собеседник Минобороны.

Накануне, 14 апреля, сообщалось, что ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил РФ поразила 132 объекта вооруженных сил Украины. В течение дня оперативно-тактической авиацией поражены семь военных объектов Украины, среди них — склад ракетно-артиллерийского вооружения, шесть районов скопления живой силы, бронетехники украинских 54-й отдельной механизированной и 128-й горной штурмовой бригад.

Всего с начала проведения специальной операции уничтожены 131 самолет, 104 украинских вертолета, 245 зенитных ракетных комплексов, 448 беспилотников, 2188 танков и других боевых бронированных машин, 248 установок реактивных систем залпового огня, 957 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2088 спецавтомобилей.

Ранее в этот день генерал сообщил, что российская оперативно-тактическая авиация за сутки поразила 48 военных объектов Украины, среди них — два пункта управления, радиолокационная станция, две позиции реактивной системы залпового огня, артиллерийская батарея, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, а также 48 районов сосредоточения украинской боевой техники.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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