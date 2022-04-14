Авиация РФ за сутки поразила военный склад и скопления живой силы ВСУ

Ракетными войсками и артиллерией Вооруженных сил РФ поражены 132 объекта Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе: восемь пунктов управления, 110 опорных пунктов. Об этом 14 апреля сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

В течение дня оперативно-тактической авиацией за сутки поражены семь военных объектов Украины, среди них: склад ракетно-артиллерийского вооружения, шесть районов скопления живой силы, бронетехники украинских 54-ой отдельной механизированной и 128-ой горной штурмовой бригад.

«Ракетными войсками и артиллерией поражены 132 объекта, в том числе: восемь пунктов управления, 110 опорных пунктов и районов скопления живой силы, четыре артиллерийских батареи, склад боеприпасов», — сказал Конашенков.

Ранее в этот день генерал сообщил, что российская оперативно-тактическая авиация за сутки поразила 48 военных объектов Украины, среди них: два пункта управления, радиолокационная станция, две позиции реактивной системы залпового огня, артиллерийская батарея, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, а также 48 районов сосредоточения украинской боевой техники.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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