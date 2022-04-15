Депутат ГД Шеремет призвал ответить на атаки по РФ ударом по центру управления в Киеве

После нанесения украинскими войсками авиаударов по территории России настала пора ответного сокрушительного удара по центру управления и принятий решений в Киеве. Такое мнение в четверг, 14 апреля, выразил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

По его словам, нанеся удар по поселку в Брянской области, Киев в очередной раз показал свою «трусливую террористическую сущность».

«Считаю, что пора нанести ответный сокрушительный удар», — сказал Шеремет «РИА Новости».

Депутат считает, что киевские нацисты начали воевать с мирными гражданами, потому что стали понимать свое поражение.

«Уверен, это им не сойдет с рук. Пора прекратить их чаепития с заезжими западными кураторами», — подытожил он.

Ранее в этот день жители поселка Климово в Брянской области, который обстреляли украинские военные, рассказали о случившемся. Они сообщили, что взрыв был мощный. Одна из местных жительниц получила сильное ранение в ногу.

По данным Следственного комитета РФ, украинские вертолеты произвели авиаудары, двигаясь на малой высоте.

Губернатор региона Александр Богомаз передал, что в результате обстрела женщина 70 лет лишилась ноги, у ребенка почти двух лет сквозное ранение головы. По его данным, всего пострадали семь человек. Также Богомаз сообщил о женщине на 31-ой неделе беременности, которая получила осколочное ранение между ребер.

Также стало известно, что в результате обстрела поселка повреждено около 100 домов. Правительство региона объявило о переводе с 15 апреля на дистанционное обучение школ в Брянской области, которые находятся в приграничных с Украиной районах.

13 апреля официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что если тенденция обстрела продолжится, то армия России нанесет удары по украинским центрам принятия решений, в том числе и в Киеве, от чего до сих пор российские вооруженные силы воздерживались.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».