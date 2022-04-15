Врач рассказал об опасности чрезмерного питья

Избыточное потребление жидкости может привести к негативным последствиям для организма человека. Об этом в четверг, 14 апреля, предупредил анестезиолог и реаниматолог Геннадий Мышков в беседе с «Пятым каналом».

«Если говорить о воде, то средней концентрацией для здорового человека является от 20 до 25 миллилитров на килограмм массы тела в сутки — это где-то 1,2-1,5 литра жидкости в сутки», — пояснил эксперт и добавил, что при наличии хронических заболеваний и нарушений метаболизма рекомендуемое значение должно быть снижено.

Вместе с тем, по словам Мышкова, при попытке выпить больше жидкости, чем способен поглотить организм, возникнет рвотный рефлекс.

Что касается других напитков, специалист посоветовал с осторожностью употреблять кофе. Он уточнил, что человек может выпить до двух-трех чашек некрепкого кофе с молоком в день только при отсутствии проблем с сердечно-сосудистой системой. В противном случае возникает риск повышения артериального давления, возникновения головных болей и дискомфорта в области груди.

Также Мышков назвал смертельную дозу алкоголя для взрослого человека. Как отметил эксперт, к летальному исходу может привести употребление трех бутылок водки за один присест.

Врач отметил, что без вреда для здоровья допустимо употреблять не более 100-150 мл чистого спирта три раза в неделю. Впрочем, он подчеркнул, что эти цифры актуальны для тех, кто достаточно часто распивает спиртное, тогда как менее опытные люди могут почувствовать дискомфорт даже от скромных объемов алкоголя.

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