Диетолог перечислила полезные для психического здоровья продукты

Яйца, грибы и ягоды помогут восстановить психическое здоровье. Об этом написала эксперт в области питания и преподаватель диетологии Мэри Кейт Киз для Psychiatric Times.

«Стресс и тревога, например, могут быть длительными проблемами, усугубляемыми дефицитом питательных веществ или просто неправильным питанием. Мы не можем ожидать, что наши пациенты смогут справиться со своим психическим здоровьем без питания, сна и питья», — отметила она.

Диетолог посоветовала употреблять в пищу яйца из-за содержания в них холина, который помогает работе мозга и памяти, есть больше грибов, которые содержат витамин D. Не следует забывать о ягодах как о лучшем, по мнению Киз, продукте для нервной системы.

Кроме того, для сохранения здоровой психики важно воздержаться от употребления алкоголя и энергетиков. Эксперт подчеркнула, что чрезмерное употребление алкоголя может сжечь множество витаминов группы В, которые важны для психического здоровья.

Усиливать тревогу способны сладости и фастфуд, заключила специалист.

12 апреля врач, ведущий эксперт Великобритании по вопросам здорового сна и питания Грег Поттер рассказал, что недосыпание ухудшает работу мозга, что приводит к ослаблению свойств внимания, памяти и плохому настроению. Он подчеркнул, что взрослому человеку нужно спать от семи до девяти часов в сутки.

31 марта диетолог Елена Соломатина рассказала, что нехватка витамина D может спровоцировать развитие депрессии и даже психических заболеваний при наличии изначальной предрасположенности к ним, витамина В — к тревожности и бессоннице, а нарушение микрофлоры — к отсутствию стрессоустойчивости и агрессивному поведению. Витамин В в большом количестве содержится в цельнозерновом хлебе, печени трески, фруктах и мясе, уточнила она.