Нарколог Брюн объяснил опасность горячих алкогольных напитков

Горячие алкогольные напитки представляют опасность для организма и способствуют быстрому опьянению. Об этом в воскресенье, 10 апреля, заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

«Напитки должны быть комфортной температуры, не выше 37 градусов, иначе они представляют потенциальную опасность для организма, так как могут стать причиной ожога слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта», — приводит слова нарколога «РИА Новости».

Как подчеркнул эксперт, после употребления горячего алкоголя опьянение наступает гораздо быстрее, потому что из-за высокой температуры происходит расширение сосудов и алкоголь быстро всасывается.

Накануне, 9 апреля, нарколог Брюн развеял миф об отрезвляющем действии кофе при смешивании с алкоголем. Он заявил, что такой коктейль может спровоцировать смертельно опасные последствия для сердца.

Ранее, 26 марта, врач-диетолог Наталия Герасимова в беседе с «Известиями» назвала наименее пагубный для организма алкогольный напиток. По ее словам, вино, особенно красное, обладает полезными свойствами. Оно содержит в себе большое количество антиоксидантов, в том числе ресвератрол, которые положительно влияют на сердечно-сосудистую систему.