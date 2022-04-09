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Нарколог Брюн развеял миф об отрезвляющем действии кофе

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Кофеин не оказывает отрезвляющего действия при смешивании с алкоголем и может спровоцировать смертельно опасные последствия для сердца, рассказал в субботу, 9 апреля, главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

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«При смешивании алкоголя с напитками, содержащими кофеин, следует помнить, что кофеин может маскировать депрессивное действие алкоголя, в результате чего человек может употребить больше алкоголя, что сопряжено с более высокими рисками для здоровья. Кроме того, кофеин не влияет на метаболизм алкоголя печенью и, таким образом, не снижает концентрации алкоголя в крови или выдыхаемом воздухе, то есть не оказывает отрезвляющего действия», — рассказал он «РИА Новости».

Брюн добавил, что сочетание алкоголя и кофеина чревато перевозбуждением нервной системы, что может повысить риск смерти от остановки сердца. Также он отметил зависимость крепости алкоголя от калорий.

«Содержание сахара и дрожжей в алкогольных напитках увеличивает их калорийность. Алкоголь снижает скорость сжигания жиров, способствуя их накоплению. Повышение аппетита при употреблении алкогольных напитков может вызвать переедание», — объяснил нарколог.

В конце марта врач-терапевт Магомедтагир Ибрагимов рассказал, почему употребление кофе может привести к ощущению сонливости и усталости. По его словам, такой эффект связан с разным составом в оболочках кофейных зерен.

7 марта ученые группы CIBEROBN во главе с Хорди Саласом и Андресом Диасом из Университета Ровира-и-Виргили установили связь между потреблением кофе и чая и здоровьем почек. Они наблюдали за изменением скорости клубочковой фильтрации, являющейся главным маркером здоровья этого органа.

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