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Инфекционист спрогнозировал новую волну COVID-19 через полтора месяца

Инфекционист: мы не сможем подготовиться к новой волне коронавируса
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Россиянам стоит ждать новую волну заболеваемости коронавирусной инфекцией через полтора месяца. Такой прогноз дал инфекционист, главврач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

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По его словам, новый всплеск заболеваемости произойдет по двум причинам. Во-первых, к июню у части людей снизится иммунный ответ, а во-вторых, штамм «Омикрон» и его виды, вероятно, спровоцируют повторное заболевание.

Однако, по мнению инфекциониста, большинство случаев заболевания будут уже нетяжелыми.

«Небольшая часть людей так же будет переносить COVID-19 тяжело: в основном непривитые и непереболевшие. Можно утверждать, что тяжелее всех будут переносить ковид те, у кого вакцинация оказалась неэффективной. Это может произойти из-за особенностей иммунного ответа и иммунодефицитов», — рассказал Поздняков «Известиям».

При этом, как заметил специалист, введение ограничений на поездки внутри России и за рубеж не помогут избежать новой волны.

«Они только снизят число заболевших, которые приедут в Россию. Распространение вируса замедлится, но волна все равно будет», — подчеркнул главврач лаборатории «Инвитро-Сибирь».

Подготовиться к новому всплеску заболеваемости нельзя, считает специалист. По его словам, барьерные методы защиты перестали работать с распространением «Омикрона».

«Как вариант, можно проверить уровень антител после вакцинации или болезни: появляется все больше данных, что этот показатель имеет значение. Уровень более 1000 BAU с большой долей вероятности сможет предотвратить развитие заболевания. Тем, у кого уровни ниже – особенно ниже 500 BAU, – стоит задуматься о ревакцинации в ближайшее время», — отметил ученый.

Собеседник «Известий» также прокомментировал распространение нового вариант коронавируса ХЕ. По его словам, этот подштамм «Омикрона» станет превалирующим, так как он несколько быстрее распространяется.

Ранее, 12 апреля, в Роспотребнадзоре предупредили, что преждевременное снятие антикоронавирусных ограничений может спровоцировать всплеск заболеваемости COVID-19 и впоследствии привести к возобновлению ограничительных мер.

Ранее в этот день глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил, что в мае-июне в России возможны подъемы заболеваемости.

7 апреля в беседе с «Известиями» Мурашко также не исключил риска возникновения новой волны COVID-19.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак», а также «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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