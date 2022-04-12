Роспотребнадзор предупредил об опасности раннего снятия ковидных ограничений

Преждевременное снятие антикоронавирусных ограничений может спровоцировать всплеск заболеваемости COVID-19 и впоследствии привести к возобновлению ограничительных мер. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в ходе селекторного совещания во вторник, 12 апреля.

«Преждевременное и необоснованное снятие ограничений может привести к повторному росту заболеваемости, а значит — к новым ограничительным мерам», — сказала она.

Попова отметила, что решение о снятии ограничений должно приниматься исходя из данных по ситуации с коронавирусной инфекцией на конкретной территории, передает RT.

По итогам недели среднероссийские показатели заболеваемости превышены более чем в половине регионов РФ, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее в этот день глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил, что в мае-июне в России возможны подъемы заболеваемости.

7 апреля в беседе с «Известиями» Мурашко также не исключил риска возникновения новой волны COVID-19.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак», а также «Конвасэл».

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