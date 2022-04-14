Финляндия отказала российскому хоккеисту в проведении операции

Молодому российскому хоккеисту отказали в проведении хирургической операции в Финляндии. Об этом в ходе пресс-конференции в среду, 13 апреля, заявил генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов.

«Мы много лет работаем с Финляндией и, может быть, чрезмерное внимание ей даже уделяем. И, к сожалению, пока всё идет дальше и дальше», — цитирует его «Чемпионат.ком».

Планировалось проведение хирургической операции для молодого игрока из клуба «Толпара». Из клиники позвонили и сказали о прекращении обслуживания россиян.

«Ничего хорошего нам это не сулит. Не могу сказать, тренд ли это для всей страны, но, исходя из того, как это интерпретируют нам, для нас это политический момент. При этом мы не разрываем отношений с игроками», — сказал директор клуба.

В составе «Салавата Юлаева» выступало немало финнов. Однако по ходу плей-офф они бросили команду, при этом спортсмены были самыми высокооплачиваемыми игроками, отмечается в материале.

Работали в «Салавате» финский тренер Томи Лямся, тренер по физической подготовке Матиас Сарвела. Также команда ежегодно проводила и организовывала в Финляндии сборы команды.

Экс-хоккеист сборной России Максим Сушинский назвал действия финской стороны расизмом.

«Можно спокойно подать в суд. Понятно, что суд будет не на нашей стороне, но это уже называется расизм. Почему-то в Америке это самое опасное слово, а у нас это практикуется в любой стране. Почему именно финны поступают так подло?» — сказал Сушинский в беседе со «Спорт Экспрессом».

28 февраля на сайте Международного олимпийского комитета появилась рекомендация спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов.