В Роспотребнадзоре заявили о преобладании «стелс-Омикрона» в России

В России доля подвида «Омикрон»-штамма BA.2, или «стелс-Омикрона», коронавируса превысила 90% от всех фиксируемых случаев COVID-19. Об этом сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов 13 апреля.

«В России сублинии BA.4 и BA.5 не обнаружены; более 90% всех новых случаев сейчас приходится на заражения субвариантом BA.2, при этом BA.1 становится все более редким гостем», — сказал он журналистам.

7 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о распространении самого заразного варианта коронавирусной инфекции XE. Согласно результатам предварительных исследований экспертов ВОЗ, заразность нового штамма может быть на 10% выше по сравнению с BA.2, или «стелс-Омикроном».

Однако, как подчеркнули ученые, еще слишком рано говорить, распространится ли XE так же, как «стелс-Омикрон». Для этого потребуется больше данных.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак», а также «Конвасэл».

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